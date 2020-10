Sergio Aguero svela il suo nuovo team di Esports

Sergio Aguero è sceso in campo ancora una volta e nel vasto mondo degli Esport con il suo team. Seguendo le orme di David Beckham, anche Aguero si sta dedicando agli Esport con una squadra nuova di zecca. KRÜ Esports dell’attaccante del Manchester City è stato incorporato in Argentina e Barcellona, ​​con Aguero nominato CEO e fondatore.

KRÜ Esports arriva dopo che il quattro volte campione della Premier League è diventato un importante streamer di Twitch. Il 2020 è stato un grande anno per gli Esport, poiché la pandemia di coronavirus ci ha spinto fuori dal campo in erba e su quello virtuale. Oltre a F1 e Fall Guys , Aguero è (non sorprende) una mano in FIFA sul suo canale Twitch, slakun10.

L’annuncio di KRÜ Esports sul proprio Twitter ha messo in risalto Aguero. A quanto pare, i titoli principali in cui giocherà la squadra sono FIFA , Rocket League e League of Legends .

L’organizzazione ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Una nuova scommessa nel mondo degli Esport inizia con KRÜ, un’organizzazione fondata da Sergio Agüero con l’obiettivo di portare la sua esperienza nel mondo degli sport professionistici tradizionali nell’universo degli sport elettronici e dei nuovi media digitali. Con KRÜ aspiriamo a formare una famiglia di lavoro appassionata di videogiochi, non solo con i nostri giocatori e creatori di contenuti, ma con tutto lo staff e la community che costruiremo. Vogliamo aggiungere alla scena degli Esport con la nostra impronta. Non solo dagli aspetti professionali, sportivi e commerciali ma anche nel destigmatizzare la visione socio-culturale che di solito si ha in relazione ai videogiochi. Con una società costituita in Argentina e un’altra a Barcellona, ​​KRÜ cercherà di essere un ponte tra le diverse regioni, motivando a non avere limiti in termini di obiettivi che ciascuno si pone.

QUANDO SERGIO AGUERO È PASSATO AGLI ESPORT

Aguero ha già dimostrato di essere uno streamer esperto grazie alla popolarità di lui che telefona ad alcuni dei suoi famosi amici di calcio durante gli streaming. Un punto culminante è stato che ha ricevuto Lionel Messi al telefono durante un live streaming. Altrove, il calciatore ha preso parte al Gran Premio di Spagna virtuale di Formula 1 Esports di maggio, dove ha rappresentato l’Aston Martin Red Bull Racing insieme al pilota della Red Bull Racing, Alex Albon.

Oltre a Beckham e Aguero, altri calciatori che sono passati agli Esport sono Cesar Azpilicueta del Chelsea e Gareth Bale del Tottenham Hotspurs. Tutti hanno ora annunciato le loro iniziative di Esport per portare i loro talenti fuori dal campo e nel settore degli Esport.

È facile capire perché dopo la conferma di EA Sports, i fan hanno guardato oltre 12 miliardi di minuti di contenuti FIFA 20 da quando è stato lanciato. È l’equivalente di ben 133 milioni di partite di calcio standard. È importante sottolineare che è una crescita del 260% anno su anno. Aguero ha promesso che KRÜ Esports sarà autofinanziato e tutti i profitti saranno reinvestiti nel team.