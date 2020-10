Final Fantasy XV: nuova line up da collezione per il titolo

Completamente a sorpresa, Square Enix e Dark Horse hanno annunciato Final Fantasy XV Official Works. Tale pacco contiene un libro con copertina rigida con all’interno una vera e propria enciclopedia e materiale direttamente dal titolo (action) RPG del 2016.

Riassumendo, si tratta di 192 pagine totali, rilasciate solo in giappone, fino ad ora. Dentro è possibile trovare la lore, vari commenti, dati di ogni tipo e concept art. Si parla, chiaramente, della crezione del gioco e del suo processo, il mondo di Eos, i personaggi e tanto altro.

Scontato dire che, tale line up non termina qui. Trattandosi di Square Enix, esiste anche una Final Fantasy 15 Official Works Limited Edition. Tale versione si presenta ovviamente più lavorata e pregiata, assieme ad una replica del quaderno usato da Noctis e Luna all’interno del gioco.

C’è da dire che, la sorpresa deriva dal fatto che Square Enix stia attualmente lavorando al prossimo capitolo della saga e che non ci si aspettava di certo nuov materiale sul XV. Voi cosa ne pensate di Final Fantasy XV?