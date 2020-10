FaZe Clan lancia Among Us In-Vent-aional

FaZe Clan sta guadagnando la nostra ultima ossessione per il FaZe Clan Among Us In-Vent-aional.

Collaborando per un round di omicidi più orrendi, il team ospita l’evento Livestream in collaborazione con BoomTV e G FUEL. Parteciperanno 40 giocatori, tra cui un mix di talenti FaZe e alcuni dei loro amici famosi.

I partecipanti si sfideranno per un montepremi di $ 25.000 e mireranno a essere l’ultimo Imposter o il fortunato compagno di squadra che sopravvive a un incontro con la morte. Ovviamente, il nome è un abile riff sul modo in cui gli Imposter si intrufolano tra le prese d’aria dell’astronave e uccidono astronauti innocenti.

📢 EMERGENCY MEETING FaZe Clan presents the Among Us IN-VENT-ATIONAL powered by @GFuelEnergy Coming to you this Monday, October 19th at 2PM Pacific/5PM Eastern! Who do you want to see playing? Tag ‘em below. pic.twitter.com/OxPGmbgajX — FaZe Clan (@FaZeClan) October 14, 2020

Cos’è e dove guardarlo

Non c’è modo di sfuggire alla continua popolarità di Among Us e al suo fedele seguito di investigatori del massacro, il che significa che FaZe è esperto con i suoi inviti. Sebbene i posti siano limitati, l’impressionante elenco attualmente include grandi nomi come FaZe Apex, FaZe Adapt, FaZe Nate Hill, FaZe Sway, FaZe Blaze, FaZe H1ghSky1. Parteciperà anche il figlio di LeBron James, FaZe Bronny.

Ogni partecipante giocherà per se stesso per una parte del montepremi, quindi non aspettarti che la banda FaZe lasci che le loro bromance si intromettano quando si tratta di puntare il dito, gettarsi a vicenda sotto l’autobus e commettere omicidi in elettrico.

Se vuoi sintonizzarti, il FaZe Clan Among Us In-Vent-ational andrà in diretta alle 14:00 PT / 22:00 BST il 19 ottobre e promette di essere un torneo tra noi da non perdere. Sarai in grado di sintonizzarti sui canali YouTube e Twitch di FaZe. Inoltre, chiunque trasmetta in streaming ha la possibilità di vincere alcuni esclusivi prodotti FaZe Clan. Tenendo presente che l’edizione FaZe Clan di Twitch Rivals ha attirato ben 1,1 milioni di spettatori, la competizione Among Us potrebbe essere una grande novità.

La competizione viene anche utilizzata per promuovere il gusto in edizione limitata di G Fuel chiamato “FaZe X”, che verrà lanciato il 21 ottobre per celebrare il decimo anniversario di FaZe. Il tempismo non potrebbe essere migliore se si considera che Among Us è proprio al top le classifiche di Twitch e recentemente ha aiutato Félix ” xQc ” Lengyel a superare gli over streamer.