GoNNER 2 in arrivo il 22 ottobre su PC, One e Switch

L’action platformer roguelike della Raw Fury, GoNNER 2, verrà pubblicato su Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e GOG il giorno 22 ottobre. Lo hanno annunciato ufficialmente Raw Fury e Art in Heart poche ore fa. Inoltre, la versione Xbox One sarà reperibile anche tramite Xbox Game Pass.

La versione PlayStation 4 e Microsoft Store per PC “seguiranno a breve”, afferma Raw Fury e sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC una volta arrivata la versione adatta. Qui sotto trovate una descrizione direttamente da Steam di GoNNER 2.