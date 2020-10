Dragonball Super ha trollato i fan!

Tutti quanti amiamo e abbiamo sempre amato Goku, se non altro per le emozioni che ci ha fatto vivere con i suoi combattimenti quando eravamo ancora dei bambini. Tuttavia dobbiamo ammettere che in Dragonball Super il suo personaggio sia diventato un po’ uno stereotipo del buono senza troppo cervello.

Forse sfruttando questo fatto, i creatori del manga, erede del successo di Akyra Toriyama hanno deciso di giocare un piccolo scherzo ai fan, mostrando, nella preview del capitolo 65, proprio Goku intento a fare un colossale errore. Come era già successo una volta con Cell, le scene della preview mostravano Goku che, dopo aver sconfitto Moro, il grande antagonista dell’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica (che non sarà l’ultimo del manga), con il suo Ultra Istinto completo appena acquisito, gli lanciava un fagiolo di Balzar.

I fan della saga avranno sospirato indignati, dal momento che proprio la sua eccessiva pietà nei confronti dei nemici, e la sua propensione ad accettare proposte improbabili pur di ottenere una grande battaglia sono sempre stati ritenuti i più gravi punti deboli di un personaggio altrimenti amatissimo come Goku. Tuttavia, in una sua recente intervista, Victory Uchida, editore del manga su V-Jump, ha rivelato che quella scena potrebbe essere null’altro che un grande troll volto a ingannare i fan, e che bisognerà prepararsi per una grande sorpresa nel nuovo capitolo.

Siete pronti a scoprire cosa vi aspetta nel nuovo capitolo del manga di Dragonball Super?