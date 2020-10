Halo Infinite: possibile pubblicazione in più parti?

Strano destino quello di Halo Infinite. Presentato all’Xbox Games Showcase come uno dei titoli di lancio delle console next-gen Xbox Series X e S, il nuovo capitolo del celeberrimo FPS d’ambientazione fantascientifica con protagonista Master Chief è stato rimandato lo scorso agosto, e ancora non ha una data di rilascio ufficiale. Insomma, il titolo di 343 Industries è diventato un mistero, un piccolo caso che sta lasciando i fan con il fiato sospeso.

In una recente intervista rilasciata a Stephen Totilo di Kotaku, Phil Spencer, CEO di Xbox, ha affermato di aver potuto giocare a Halo Infinite, ma di “non poter dare alcuna anticipazione su una eventuale data d’uscita” del nuovo titolo. A questo punto Totilo ha domandato se gli Xbox Game Studios possano prendere in considerazione una release separata per il gioco, dividendo la modalità Campagna dal Multiplayer, un interrogativo a cui Spencer non ha dato una risposta definitiva:

“Penso che ciò che vogliamo è essere certi che le persone vivano una ‘esperienza-Halo’. Credo che possiamo considerare opzioni come queste. Quindi, sì, penso che sia qualcosa di cui possiamo parlare, ma dobbiamo essere certi di farlo bene”



Dal tono della risposta non sembra che Spencer abbia il controllo completo sull’uscita di Halo Infinite. Ovviamente ci sono stati dei problemi durante lo sviluppo del gioco, abbastanza da costringere 343 a richiamare il veterano della saga Joseph Staten, quindi per il momento nessuno può fornire una data definitiva per il rilascio del titolo.

