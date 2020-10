I London Spitfire potrebbero non prendere parte alla prossima OWL

L’off season della prossima Overwatch League sta portando moltissimi cambiamenti tra i suoi partecipanti. Tra i tanti, figurano i famosi London Spitfire, conosciuti per aver vinto la primissima edizione del torneo dedicato allo sparatutto di Activision Blizzard.

Come molti ben sanno, la celebre organizzazione Cloud9 è colei che dirige l’andamento dei London Spitfire, che ha subito uno stravolgimento totale. Oltre al roster di giocatori, anche lo staff è stato rimpiazzato. Il nuovo General Manager Ysabel “Noukky” Müller ha annunciato in un video che, infatti, la squadra potrebbe non prendere parte alla prossima edizione della OWL. Sicuramente un duro colpo per la software house, già in una posizione difficile per quanto riguarda lo shooter.