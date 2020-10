Stardew Valley riceverà la modalità co-op in split-screen

Dopo aver introdotto il multigiocatore online, Concerned Ape ha appena annunciato direttamente dal suo account Twitter ufficiale che Stardew Valley riceverà anche una modalità co-op in locale. Semplicemente, il titolo sfrutterà la vecchia e cara funzione dello split-screen.

Seguendo sempre le direzioni del tweet, sembra che la feature dovrebbe arrivare in Stardew Valley al momento della pubblicazione della patch 1.5. Nonostante Eric Barone, il creatore del gioco, abbia assicurato che l’implementazione avverrà per tutte le console, egli non ha escluso che il numero di collegamenti senza essere connessi ad internet potrebbe variare in base alla macchina da gioco.