One Piece: rivelata la versione color di Yamato

Per chi non fosse in pari con la lettura dei capitoli del manga di One Piece, vi avvertiamo subito, questo articolo potrebbe contenere dei piccoli spoiler!

Yamato è stato al centro delle attenzioni e delle speculazioni dei fan del manga di Eiichiro Oda fin dalla prima volta che Kaido lo ha menzionato, nel capitolo 979. La sua scenografica entrata in scena del capitolo 983 e la shoccante rivelazione della sua vera identità nel seguente capitolo 984, hanno reso fin da subito Yamato uno dei personaggi più amati dalla fanbase, una parte della quale vorrebbe anche vederla a bordo della Thousand Sunny come nuovo compagno di Monkey D. Luffy (che in effetti cerca un nuovo mugiwara dopo Jinbe). Del resto è stato lo stesso Yamato a dire a Luffy che vorrebbe unirsi a lui per navigare sui mari, come a suo tempo aveva fatto Oden salendo sulla nave di Barbabianca prima, e di Gol D. Roger poi.

Certo, ci sono ancora molte ombre nella storia della ragazza che ammira tanto Kozuki Oden da essere arrivata a immedesimarsi e ad assimilarsi completamente con lui, e i fan si stanno ancora chiedendo quale fosse il suo rapporto con Portgas D. Ace (un altro fan-favourite, nonostante sia scomparso nel capitolo 574), tuttavia l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, la rivista di Shueisha sulla quale il maestro Eiichiro Oda serializza One Piece da più di vent’anni, ha deciso di rivelare almeno quello che sarà lo schema dei colori del personaggio per il futuro.

Scopriamo così che Yamato ha gli occhi marroni e i capelli bianchi, che sfumano poi nel verde acqua e nell’azzurro sulle punte. Il kimono che indossa è bianco decorato da linee blu ondulate, mentre lo shimenawa (il cordone di canapa intrecciata che porta in vita e che la accomuna a Oden) è bianco e viola.

E voi che ne dite? Vi piacciono i colori scelti per Yamato? Anche voi siete tra quelli che vorrebbero vederla al fianco di Luffy nelle sue nuove avventure? Vi ricordiamo che la lunga pausa del manga di One Piece dovuta alle condizioni di salute di Oda termina proprio oggi, 17 ottobre. Siete pronti a scoprire come procederà l’avventura del futuro Re dei Pirati?