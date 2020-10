MSI aggiornerà le schede madri della serie 400 per le nuove Ryzen 5000

C’era da aspettarselo, ma ovviamente dopo l’annuncio delle attesissime CPU Ryzen 5000 di casa AMD, le altrettanto celebri aziende produttrici di schede madre non potevano far altro che aggiornare la propria line-up per supportare i processori. In questo caso, parliamo della famosa MSI, la quale ha svelato che tutte le schede madri della sua serie 400 saranno aggiornati per renderle compatibili.

MSI ha inoltre pubblicato che al momento sono in corso le fasi di revisioni per tutti gli update che verranno fatti ai BIOS della line-up citata in precedenza. Ragion per cui crediamo che a breve avremo il piacere di ricevere ulteriori aggiornamenti concernenti la questione.