Gestalt Steam & Cinder: pubblicato un nuovo trailer

Nelle ultime ore Sold Out e Metamorphosis Games hanno rilasciato un nuovo trailer di Gestalt Steam & Cinder, action gdr in pixel art ispirato ai classici in 16 e 32 bit.

Il filmato, dal titolo NEXT, si concentra quasi interamente sul gameplay con la protagonista Aletheia, mostrando anche alcuni sprazzi di narrazione e il buon design dei personaggi del titolo.

Lasciandovi al filmato qua sotto, vi ricordiamo che Gestalt Steam & Cinder sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch durante quest’anno, ma ancora non è stata annunciata la data ufficiale.

Mostrato anche ai Guerrilla Games di quest’estate, qui le caratteristiche principali nella pagina Steam:

● Grafica ipnotizzante: attraversa un vasto mondo steampunk confezionato con stupefacente maestria, dalle fiorenti vie cittadine di Irkalla all’imponente Mare di Rottami, il tutto impreziosito da spettacolari animazioni e splendidi fondali.

● Sistema di combattimento articolato: scatena la potenza interiore di Aletheia, diventa più forte e dai vita a combattimenti intensi e diversificati, padroneggiando una serie di combo da mischia e attacchi con revolver a distanza in un’azione semplicemente perfetta.

● Affascinante narrazione: imbattiti in un vivace cast di personaggi ed esplora i quartieri di Canaan in un intreccio narrativo zeppo di intrighi ricchi di cospirazioni, PNG, missioni secondarie opzionali e dialoghi a scelta.

● Aumenta le tue abilità: ottieni esperienza e crea nuove abilità per attingere alla misteriosa dimora del potere dentro Aletheia mentre scopri nuove aree, fatti strada fra sentieri segreti e affronta i nemici più temibili della Città del vapore.

● Forgia il tuo destino: prendi decisioni che plasmeranno i destini di Aletheia e degli altri personaggi in cui ti imbatterai strada facendo.