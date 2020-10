Brawl Stars: ecco le novità dell’update di Halloween

Supercell ha pubblicato oggi la nuovo puntata di Brawl Talk sui canali social, per mostrare le novità che arriveranno in Brawl Stars con l’aggiornamento autunnale. In primis viene mostrato il nuovo brawler leggendario, Amber: con il suo attacco base lancia un getto di fuoco, che ha una nuova meccanica. Non ha delle cariche, ma una barra che più viene premuto il tasto attacco, più si svuota. Per quanto riguarda la super, lancia un ampolla d’olio che si rompe toccando terra, e l’olio a terra può essere incendiato con l’attacco base, per fare più danni.

In più sono state mostrate le nuove skin a tema Halloween in arrivo: Underworld Bo, Zombibi e poi cinque nuove true silver e cinque nuove true gold per Bull, Bombardino, Stecca, Mortis e Frank. In più la skin di Rosa a tema che si può ottenere vincendo al challenge Brawl-o-Ween, in cui bisogna vincere 12 gare e non perderle più di 4. Insieme alla skin si ottengono anche delle icone esclusive.

Dopo una parentesi sulla parte e-sport del gioco, viene poi annunciata la nuova feature: la versione beta MapMaker, in cui si possono creare le mappe di gioco.

Lasciandovi qua sotto al Brawl Talk completo, vi ricordiamo che al momento su Brawl Stars è disponibile la stagione 3.