Lonesome Village: chiusa la campagna Kickstarter con tutti gli obbiettivi raggiunti

A metà settembre vi avevamo parlato della campagna Kickstarter di Lonesome Village, life simulator con elementi puzzle in sviluppo da parte del team messicano Ogre Games, che prende spunto da giochi come Animal Crossing e The Legend of Zelda. In quella news vi avevamo fatto sapere che i finanziamenti per raggiungere la quota minima erano arrivati in appena 24 ore.

Ora la campagna crowdfunding si è conclusa e, come fanno sapere gli sviluppatori, sono stati raggiunti tutti gli stretch goal, compreso l’ultimo posto a 100.000 dollari per le scene animate (il totale preciso è di 101.660,34 euro con 3519 backer) L’uscita di Lonesome Village è prevista su Steam e su Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche del gioco: