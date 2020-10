Fall Guys: nuova playlist Slime Survivors disponibile

Assieme ad un nuovo update di Fall Guys, arriva anche la nuova playlist Slime Survivors. Essa aggiunge, inoltre, alcuni miglioramenti alla Stagione 2 come i nameplates, ad esempio.

Secondo Mediatonic, la nuova playlist Slime Survivors non è soltanto un altro modo di vedere la Slime Climb ma è, in realtà, un mix di round Sopravvivenza. Difatti, coloro che sopravviveranno, andranno sull’ Hex-A-Gone e Jump Showdown in finale.

Le novità non finiscono qui. Assieme alla nuova playlist, arriva l’aumentata possibilità di vedere round a tema Medioevo e diminuisce, allo stesso tempo, la possibilità di ricevere nickname e nameplate già disponibili nello store. E voi, state giocando nella Stagione 2 di Fall Guys?