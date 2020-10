Spelunky 2: L’ultima patch semplifica l’area iniziale

Dopo una lunga attesa, Spelunky 2 è finalmente uscito e, se siete interessati, potete vedere la nostra recensione qui, sta di fatto che il titolo non è di certo divenuto famoso per la sua semplicità, anzi, forse il primo capitolo acquisì una certa fama proprio grazie alla sua imprevedibilità, in quanto i livelli (così come nel sequel) sono completamente retrogenerati. Sta di fatto che la Mossmouth, ha deciso di fare un passo indietro e, con l’ultima patch, ha semplificato i primi 4 livelli del gioco, in particolare, quelli dell’area denominata “Dwelling”.

Stando a quanto riportato nelle patch note, l’aggiornamento 1.12.1 di Spelunky 2 ha modificato gli spawn dei mostri nell’area sopracitata ed ha aggiunto maggiori stanze da esplorare. Un aggiornamento abbastanza interessante per i fan del titolo, ma anche per i nuovi giocatori che potevano rimanere demotivati durante i primi livelli che sono quelli in cui, normalmente, si imparano le prime meccaniche di gioco.