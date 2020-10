X-raypad Minerva mousepad Recensione: una buona sorpresa

Tutti gli amanti delle periferiche da gioco avranno, almeno una volta nella loro vita, sentito il nome X-raypad. Probabilmente, nel momento in cui eravate alla ricerca di un prodotto da acquistare per arricchire la vostra postazione da gioco. Non tutti lo sanno, ma l’azienda ha iniziato a produrre tappetini per mouse da diverso tempo. Ed è proprio per questo che noi di GamesVillage.it abbiamo avuto l’occasione di provare in prima persona il nuovo X-raypad Minerva, già disponibile per l’acquisto dal negozio della stessa società.

Il mousepad in questione comprende di diverse colorazioni e dimensioni. Passiamo dai colori più sgargianti rosa e blu, fino ad arrivare ai classici nero e bianco. Per quanto concerne la sua lunghezza, essa parte da 36x30cm fino ad arrivare all’incredibile valore di 1200x550cm. Lo spessore rimane sempre invariato ed il prezzo, inutile dirlo, aumenta con l’incremento del suo volume. Stranamente, il costo dell’X-raypad Minerva è molto vantaggioso rispetto alla media dettata dal mercato. Parliamo di soli 49, 90 dollari per il modello più grande. Ragion per cui in termini di “scelta convenzionale” non andremo mai a superare i 29 dollari.

Il prodotto che recensiremo di seguito fa parte della colorazione black, visto che è l’unica a poter superare la soglia dei 48x40cm. Tuttavia, anche la misurazione precedentemente menzionata può tranquillamente essere utilizzata in gioco. Anzi, solitamente rappresenta lo standard per ogni fruitore di FPS.

X-raypad Minerva: il packaging

Partendo, come di consueto, dal momento dell’apertura del prodotto, vediamo come è gestito il packaging nell’X-raypad Minerva. Iniziamo subito col dire che la confezione non ha nulla di diverso da quella che, solitamente, viene ritrovata nelle periferiche di questo tipo.

Ammettiamo che all’inizio eravamo un po’ scettici, visto che da subito abbiamo osservato che il mousepad è arrivato nella sua classica forma “arrotolata”. I più esperti già staranno immaginando dove vogliamo arrivare, ma vi anticipiamo che non è questo il caso. Una volta che decideremo di posizionare il nostro X-raypad Minerva su una superficie, è innegabile constatare la nostra sorpresa nel vedere che non aveva bisogno di essere “appiattito”.

Per chi non sapesse cosa intendiamo con la frase nel periodo passato, vi facciamo una breve spiegazione. In pratica, la maggior parte dei tappetini da gioco soffre di un fastidioso difetto quando viene spedita con un box in cui il bene non è steso. Parliamo delle tediose curve ai bordi, le quali possono risultare in inconsistenze varie nel mentre si gioca. Ecco perché molte voltegli utenti sono costretti a porre diversi pesi sulle aree colpite dal fenomeno ed aspettare ore prima di vedere la complicanza sparire. A volte, sarà anche impossibile rimuovere completamente questo aspetto. Ma per fortuna, questo non è assolutamente il caso del Minerva.

Oltre a questa soddisfacente scoperta, non abbiamo trovato nient’altro nella custodia, quasi sicuramente perché solo le versioni XL (48x40cm) sono comprese di astuccio portabile. Piuttosto normale, se pensiamo al fatto che gironzolare con un tappetino da gaming di 90cm non è la scelta più pratica e logica.

Il design e le specifiche

Il design dell’X-raypad Minerva è sicuramente fuori dal comune. Come già avete potuto vedere nelle immagini poste all’interno dell’articolo, oltre alla normale texture del colore è possibile anche trovare delle “macchie” di diversa tonalità. Nella versione blu e rosa, le suddette saranno unicamente bianche, mentre in quella nera ci saranno diverse varianti. Passiamo da alcuni schizzi di rosso, giallo, verde ed addirittura a tratti blu. Insomma, se siete degli amanti della sobrietà questa scelta non fa’ al caso vostro. Almeno, la linea bianca non comprende nulla di tutto ciò, anzi, risulta molto minimale.

Se nessuna di queste opzioni nella line-up ancora non vi ha convinto, abbiamo buone notizie per voi: X-raypad ha reso possibile l’opportunità di poter personalizzare da zero il tappetino. Grazie a quest’offerta, saremo in grado di costruire, quasi, dall’inizio la forma della nostra copia. Cambiare la rilegatura ai bordi, inserire l’immagine che preferite e mantenere o rimuovere il logo, nel caso in cui abbiate la necessità di renderlo il più “personale” possibile sono le scelte messe a disposizione.

La differenza in termini di costo è di 1 dollaro in più per gli X-raypad Minerva custom, indi per cui è una differenza irrisoria, la quale però vi garantirà un tocco di unicità che non fa mai male.

Sì, ma… com’è in gioco?

La nostra esperienza con l’X-raypad Minerva è stata, tutto sommato buona. Parliamo di un tappetino che può essere messo nella lista dei mousepad leggermente più veloci rispetto alla norma. Infatti, lo scorrimento del mouse risulta rapido e la superficie non crea molta resistenza durante l’azione. Ciò vuol dire che il controllo è minore rispetto a molti competitor, tuttavia, non ci discostiamo molto da un range di media entità. Innegabile, però, il fatto che il Minerva oscilla in buona parte nella fascia veloce.

Attenzione, ciò non rappresenta nè un pregio nè un difetto. Sarà solo la preferenza del giocatore a constatare se questo tipo di esperienza possa piacergli o meno. Fatto sta che, nel complesso, non abbiamo trovato dei veri e propri difetti che ci hanno impedito di fruire al meglio del prodotto.

Non c’è una differenza tra gli assi X e Y, o quantomento è impercettibile, indi per cui gli spostamenti risulteranno lineari e privi di sbalzi di forza richiesta durante l’input. Non vi neghiamo che, a parer nostro, questa non è la scelta migliore per sparatutto tattici, come Counter-Strike: Global Offensive e VALORANT. La motivazione è data dal fatto che in quella specifica tipologia di shooter sarebbe preferibile avere una potenza di stop e control più marcata. Come già detto in precedenza, anche in questo caso si tratta di soggettività, per cui il nostro resta un consiglio generale.

D’altro canto, abbiamo notato che in titoli come Quake Champions e Overwatch, dove i match sono più frenetici e ci sono altri “tipi di armi” (ad esempio il raggio di Zarya che ha un tipo di mira da tracking, che non è presente nelle opere interattive di Valve e Riot Games) il Minerva ha dimostrato di essere una buona opzione, annullando la percezione di essere “fuoriluogo” come è accaduto nelle fruizioni menzionati prima.

La rilegatura ai bordi è di ottima fattura: essa si allinea perfettamente allo spessore dell’X-raypad Minerva, quindi potete stare sicuri che non incapperete in tediose sfregature con il vostro braccio sulla suddetta. Inoltre, il componente ha anche la funzione di evitare che a lungo andare il tappetino inizi a mostrare i segni del tempo sui lati.

Sfortunatamente, non possiamo aggiungere molto sulla durabilità, dato che ci vorrebbero mesi per constatare la degradazione della superficie. Sempre quest’ultima, pare che non abbia un rivestimento, questo vuol dire che il suo decorso ottimale dovrebbe terminare dopo circa 10 mesi di utilizzo. Il valore precedente è una stima oggettiva che può subire variazioni, perciò non va’ preso alla lettera poiché ognuno utilizza i mousepad per un numero differente di ore e con piedini del mouse di fattura differente.

Al tatto, la parte frontale del Minerva è molto soffice, infatti è possibile premere con il dito e affondare in essa. Nel caso in cui abbiate una “mano pesante” mentre siete in gioco, sentirete la differenza di performance, trasformando completamente il modello in una tipologia più lenta del normale. Infine, la parte esterna è anche impermeabile.

La base in gomma retrostante è ottima perché riesce a garantire una stabilità sopra la norma. Seppure non sia la migliore che possiate trovare in circolazione, crediamo che faccia comunque il suo dovere egregiamente. Come prova per affermare ciò, non abbiamo mai riscontrato degli spostamenti del mousepad durante le nostre partite. Questa è una feature essenziale, soprattutto al prezzo contenuto a cui viene presentato l’oggetto in questione.

Noi di GamesVillage.it abbiamo apprezzato il nuovo X-raypad Minerva. Caratteristicamente parlando, il tappetino si rivela come una buona scelta per tutti coloro che sono alla ricerca di un po’ più di velocità. Il prezzo è sicuramente uno dei fattori che possono trainare la scelta di acquistarne una copia, visto che con un costo relativamente basso potrete assicurarvi un prodotto di un buon livello. La base in gomma è ottima e garantisce al fruitore di utilizzare il Minerva senza dover tenere conto di spostamenti improvvisi. Inoltre, le rilegature sono anch’esse sopra la media. Inoltre, la superficie impermeabile permette di evitare incidenti che potrebbero decretare la sua fine di utilizzo. Perfetta l’opzione di personalizzare il design come meglio credete. In definitiva, il mousepad si rivela come un’opzione che potrà fare gola a molti, ma che non offre nulla di speciale rispetto a molti altri competitor già presenti sul mercato.