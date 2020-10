Watch Dogs Legion sarà giocabile offline, cross-play in arrivo update futuri

Alla fine di questo mese, saremo spettatori dell’uscita dell’ultima fatica targata Ubisoft nel mondo di Watch Dogs, con Watch Dogs Legion. Sicuramente si prospetta come una mossa molto ambiziosa per il franchise visto le nuove meccaniche implementate per offrire al giocatore qualcosa di completamente nuovo.

Durante un AMA su Reddit, il Produttore Lathieeshe Thillainathan ha risposto ad alcune domande riguardo il gioco. Una, piuttosto importante, era relativa all’ “Always Online” e, fortunatamente, il produttore ha confermato che l’opera non richiederà la connessione continua per esser goduto.

Altra questione fondamentale è quella del cross-play, il quale, dichiara Lathieeshe, arriverà sicuramente sul titolo ma non al lancio di quest’ultimo. Bensì sarà disponibile tramite aggiornamenti post-lanci. Sempre meglio di niente, no?

Intanto, noi di GamesVillage vi ricordiamo che Watch Dogs Legion uscirà il giorno 29 ottobre per la maggior parte dei sistemi. Se ancora non avete una chiara idea del titolo, date pure un’occhiata al nostro provato!