Destiny 2: Bungie fa chiudere un sito per la vendita di Cheats

Ci sono buone notizie per i giocatori di Destiny 2, in particolare per coloro che dedicano una buona parte del loro tempo alle sfide PVP, Bungie è infatti riuscita a impedire la vendita di un cheat (sotto abbonamento mensile) per il gioco che permetteva ai cheater di vedere gli avversari attraverso i muri e di abilitare un’aimbot.

Secondo quanto si legge sul sito “indagato” (che per il rispetto degli altri giocatori non linkeremo) il software da loro fornito “Ha violato la licenza di Destiny 2” per tanto, per non finire per vie legali, il software è stato direttamente rimosso dal sito e non è più acquistabile, e si spera per sempre.

Il fenomeno dei cheater è aumentato notevolmente “grazie” a internet e spesso può diventare anche qualcosa di davvero serio se si parla di tornei ufficiali in cui i premi in palio sono grosse somme di denaro.

Non è per essere cinici, ma vedere che un’azienda come la Bungie è riuscita a intervenire con successo sulla questione porta un rispetto enorme nei confronti dei giocatori onesti di Destiny 2, e la cosa può solamente regalare attimi di soddisfazione per tutti.