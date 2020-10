Call of Duty Black Ops Cold War: estesa la beta di un giorno

Treayarch e Activision hanno da poco reso disponibile la beta accessibile a tutti i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 13 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, mentre l’edizione per PlayStation 5 arriverà sul mercato dal 19 dello stesso mese, data in cui sarà disponibile anche la console next-gen targata Sony Interactive Entertainment

Proprio per dare maggior tempo a chi non ha prenotato l’opera, le aziende hanno deciso di estendere la beta. Quindi, gli utenti potranno giocare alla fase di tesing dedicata a Call of Duty Black Ops Cold War fino alla giornata del 20 alle ore 19:00. I player potranno salire fino al livello 40, provare le varie bocche da fuoco e serie di punti insieme alle modalità disponibili.