Rensga Esports ottiene un nuovo investitore

Go Gaming e Rensga Esports hanno sede a Goiânia, una città a 900 chilometri (circa 559 miglia) da San Paolo, dove si svolgono i principali eventi CBLoL.

Con solo poco più di un anno di esistenza, Rensga Esports ha catturato i cuori e le menti degli appassionati di Esport in Brasile. Con un tema cowboy, lingua, stile di vita e persino musica (che impersonano lo stereotipo brasiliano di Goiânia), il buon umore dell’organizzazione è stato un’arma potente per l’espansione del marchio, arrivando fino a ottenere un posto in franchising.

Altri gruppi che investono in Go Gaming sono Risa Investimentos, G5 Investimentos e Masa Societária, insieme agli investitori Cassius Crocetti Crosara, Helder Henrique Valim Barbosa e Lucas Carneiro Ramos. L’investimento iniziale di Go Gaming per strutturare Rensga Esports e Orbi Gaming è stato di circa $ 2,5 milioni di BRL (circa $ 444K USD).