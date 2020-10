Chiefs Esports Club ospiterà L’Oréal Valorant Invitational

Chiefs Esports Club ha annunciato il lancio del torneo VALORANT con sede in Oceania, L’Oréal Men Expert Invitational .

Il torneo vedrà otto delle migliori squadre VALORANT della regione competere per tre giorni, con un montepremi di AU $ 10.000 (~ £ 5.480) e cinque PC da gioco in palio.

Le otto squadre invitate daranno il via alla competizione il 6 novembre, divise in due gironi da quattro. I due gruppi si sfideranno in un formato round-robin il primo giorno, con i primi due di ciascun gruppo che avanzeranno in un formato a eliminazione diretta a doppia eliminazione.

Trasmissione principale del torneo sarà gestito tramite Go Next Media ‘s Josh ‘Swifty’ Swift , con rotelle di comunità in grado di eseguire i flussi secondari per coprire tutti i giochi.

La distribuzione del premio vedrà AU $ 6.000 (~ £ 3.288) e cinque PC da gioco Intel assegnati al vincitore, con $ 3000 e $ 1000 rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Sul torneo, Nick Bobir, CEO di The Chiefs, ha commentato che l’organizzazione ha “voluto organizzare un evento VALORANT per mesi e sono entusiasta di svelare finalmente i nostri sforzi.”