Noita: trailer di lancio mostra la fisica dei pixel in azione

Noita, uscito su PC tramite Steam dopo un periodo di Accesso Anticipato, ha ricevuto un trailer di lancio per la versione 1.0. Il gioco appartiene al genere roguelike, già molto visto durante quest’anno ma, l’opera in questione, porta sicuramente qualcosa di nuovo sulla scena.

Tra le cose più d’impatto a cui facciamo riferiemento, sicuramente prevale la sbalorditiva fisica dei pixel.Vedendo il trailer che trovate in calce, capirete sicuramente a cosa ci stiamo riferendo. Inoltre, il video in questione dà un’occhiata approfondita a quello che ci si può aspettare dal titolo. Si parla di incantesimi, armi di vario tipo e così via.

Noita è ora disponibile, solo su PC al momento, tramite Steam e si prevede una possibile uscita su Nintendo Switch. A questo link potrete trovare la pagina ufficiale del gioco mentre, qui sotto, vi lasciamo una descrizione del prodotto.

Noita è un gioco roguelike di azione e magia in cui ogni pixel è simulato a livello fisico. Fatti strada combattendo, esplorando, fondendo, bruciando, congelando e facendo evaporare ciò che ti circonda nel mondo generato proceduralmente grazie agli incantesimi da te creati. Esplora un’ampia gamma di ambienti che spaziano dalle miniere di carbone alle gelide terre desolate, mentre ti addentri sempre più a fondo nella ricerca di misteri sconosciuti.