Xbox Series S avrà caricamenti più rapidi di Series X

Xbox Series S è la console next-gen low-cost di Microsoft. Lo scopo della società di Redmond sarà quello di far accedere gli utenti alla prossima generazione ad un prezzo minimo (299.99 euro), in modo tale da non dover spendere necessariamente i 499.99 euro di Xbox Series X. A quanto pare però, Series S non dovrà essere etichettata come l’hardware meno potente (anche se in effetti lo è), ma avrà un vanto rispetto a sua sorella maggiore.

Xbox Series S infatti, come affermato da Phil Spencer in occasione di un’intervista concessa a Kotaku, avrà in alcune occasioni dei tempi di caricamento inferiori rispetto a Xbox Series X. Questo perché mentre Series X dovrà caricare asset più più pesanti proponendo una risoluzione in 4K (Ultra HD), e dunque gestire più dati, Series S dovrà caricare immagini con una risoluzione massima pari a 1440p, richiedendo meno tempo per farlo. Dunque, soprattutto in occasione dei caricamenti iniziali, la piccola piattaforma di gioco sarà più rapida della futura ammiraglia di Microsoft. Ovviamente, e lo ripetiamo, questo non si verificherà su ogni gioco ma dipenderà da molti fattori, soprattutto per quanto riguarda le varie ottimizzazioni dei titoli eseguiti.

Vi ricordiamo che la prossima generazione di console di Microsoft debutterà in tutto il mondo il 10 novembre 2020. Intanto, va ricordato anche che Series S avrà dei tempi di caricamento generali decisamente inferiori rispetto a Xbox One S.