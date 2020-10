NBA 2K21: annunci in-game dopo il caricamento dei titoli

Il titolo sportivo NBA 2K21 della EA e dell’editore 2K è stato criticato perché mostra annunci dopo il caricamento dei titoli delle schermate. Il gioco per PlayStation 4 ora mostra annunci in-game prima che tu scenda in campo mentre il gioco si carica tra i player, la folla e l’arena. Questo è stato un problema che gli utenti hanno affrontato in NBA 2K20 lo scorso anno e sembra essere tornato ancora una volta nell’iterazione di quest’anno. Naturalmente, la pubblicità non interrompe il gameplay ma aumenta l’autenticità dell’obiettivo di 2K di creare una partita di basket nella vita reale sulla tua televisione. Chissà se questa tattica verrà trasferita anche alla versione PlayStation 5, che costa ancora di più se si è optato per la versione contenente un upgrade gratuito di nuova generazione.

NBA 2K21, infatti, costerà $10 in più su PlayStation 5. 2K Sports ha aggiunto un prezzo consigliato di $ 69,99 negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito costerà £ 64,99. È molto più dei £ 54,99 / $ 59,99 a cui l’editore fissa il prezzo della versione PlayStation 4. È il primo segno che il software PS5 potrebbe costare più del suo predecessore. Proprio come FIFA 21 e Madden NFL 21, ci sarà un percorso di aggiornamento gratuito per i fan che acquistano NBA 2K21 su PS4 per ottenere la versione PS5. I costi di sviluppo della console sono aumentati da diverso tempo, sebbene siano state introdotte controverse microtransazioni e loot box per compensarli. NBA 2K, in particolare, ha attirato forti critiche per la sua inclusione della Valuta virtuale, che si guadagna nel gioco e può essere potenziata usando soldi veri per aggiornare il proprio personaggio. Qualsiasi VC che guadagni in NBA 2K21 verrà condiviso tra PS5 e PS4, mentre i tuoi progressi in MyTeam verranno trasferiti.