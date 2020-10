Overwatch League: Seagull contesta la tutela dei giocatori

Pare che la off season della Overwatch League 2021 stia portando numerose complicanze con il suo arrivo. Infatti, non è un segreto che molte organizzazioni hanno deciso di rinnovarsi, cambiando giocatori e anche membri dello staff. Proprio a questo proposito, il noto streamer ed ex giocatore professionista dello sparatutto Brandon “Seagull” Larned ha voluto dire la sua.

Secondo il ragazzo, la Overwatch League dovrebbe introdurre un’associazione per tutelare tutti i professionisti del torneo. La ragione per cui il content creator ha detto ciò, è prevalentemente legata al problema della stabilità futura dei player. Infatti, al momento un membro del team può essere licenziato da un giorno all’altro, ritrovandosi senza lavoro.

L’annuncio dell’influencer è arrivato direttamente dal suo account Twitter.

OWL desperately needs a players association.

With OW2 on the horizon, poor viewership, and a rumored late start to the season (April), teams are incentivized to drop players and save money.

Why spend money on talent that might not be talent when OW2 hits? pic.twitter.com/eKfw7W0s9T

— Brandon Larned (@A_Seagull) October 17, 2020