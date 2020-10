Esports Federation of India chiede aiuto alla community

La Esports Federation of India ha recentemente chiesto una mano alla community. Nello specifico, l’ente ha chiesto agli appassionati del mondo degli sport elettronici se alcuni di essi fossero interessati a partecipare al management e gestione di tornei a cadenza variabile.

In pratica, tutti coloro che hanno a cuore il mondo competitivo, possono provare le loro abilità grazie alla proposta di Esports Federation of India, la quale ha elencato una serie di requisiti che i candidati devono soddisfare per essere presi in considerazione. I titoli in questione non sono stati svelati, visto che il programma prevede diversi videogiochi come protagonisti degli eventi.