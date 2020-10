Granblue Fantasy Versus: Cagliostro arriverà il 20 ottobre

Il nuovo DLC del 20 ottobre di Granblue Fantasy: Versus Season 2, lancerà il personaggio e i contenuti scaricabili di Cagliostro, mentre il combattente Yuel seguirà a fine dicembre, come annunciato dall’editore Cygames e dallo sviluppatore Arc System Works.

Ecco una panoramica di Cagliostro, tramite Cygames:

Il creatore dell’alchimia negli Skydom Cagliostro ha cercato di raggiungere l’immortalità e, a sua volta, ha scoperto un modo per scambiare il suo corpo a intervalli regolari. Un narcisista estremo in grado di cambiare il suo corpo, ha creato il suo sé attuale alla ricerca di una bellezza ideale. É molto intelligente e fortemente competitivo ed è responsabile per aver sigillato Belzebù nel Pandemonium. In battaglia, utilizza l’alchimia per combattere con tattiche uniche come forgiare pali e lance dal terreno per attaccare.