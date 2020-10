AMD Navi 21 XT/XL: rivelate le prestazioni

Nelle ultime ore sono stati leakati alcuni dettagli sulle attesissime AMD Navi 21 XT/XL. Le informazioni riguardano le prestazioni generali delle schede video, in gioco e addirittura il possibile boost. La prima fuoriuscita arriva da patrickshurr. Il ragazzo ha infatti rivelato che il clock di base della GPU è di 2.4GHz ed avrà una memoria di ben 16GB DDR6.

In seguito, anche le frequenze delle AMD Navi 21 XT e XL sono state portate alla luce. Il modello XL pare essere quello meno potente, proprio per questo conta di circa 1350-1400MHz. Tuttavia, la versione XT riesce ad arrivare a 2000-2100MHz. Specifichiamo che i dati citati non sono overclockati, per cui il boost potrebbe essere enorme.