Ma Rainey’s Black Bottom: usciti i nuovi poster ufficiali

Sono stati rilasciati una serie di nuovi poster dei personaggi e una nuova drammatica foto di Ma Rainey’s Black Bottom di Netflix. Il nuovo adattamento dell’omonima commedia del drammaturgo August Wilson del 1982 è basato, in parte, sulla vita della cantante Ma Rainey. In particolare, il film drammatico Netflix sarà l’ultima apparizione sullo schermo del compianto Chadwick Boseman dopo la sua improvvisa scomparsa ad agosto.

Viola Davis interpreta il ruolo principale di Ma Rainey in Ma Rainey’s Black Bottom. Tra le immagini pubblicate da Netflix vediamo Ma Rainey di Viola Davis che sembra piuttosto desolata e contemplativa mentre siede sul retro di un’auto. Ci sono buone probabilità che questo abbia qualcosa a che fare con il principale arco drammatico di Ma Rainey nel film, che riguarda le sue continue battaglie con il suo manager e produttore per il controllo creativo della sua musica.

Oltre alla nuova immagine di Davis nei panni di Ma Rainey, Netflix ha rilasciato nuovi e drammatici poster dei personaggi interpretati da un cast strepitoso. Tra gli altri possiamo vedere anche Chadwick Boseman nei panni di Levee, il fidanzato di Ma Rainey. Ulteriori poster mostrano i membri del cast Colman Domingo, Glynn Turman, Taylour Paige, Dusan Brown e Michael Potts nei loro costumi degli anni ’20. Ecco una breve sinossi dell’adattamento di Wolfe della celebre opera di Wilson:

“Le tensioni aumentano nel corso di una sessione di registrazione pomeridiana nella Chicago degli anni ’20, mentre una band di musicisti attende l’esecutore pionieristico, la leggendaria “Mother of the Blues”, Ma Rainey (interpretata dal premio Oscar Viola Davis). Verso la fine della sessione, l’impavida e focosa Ma si impegna in una battaglia di volontà con il suo manager e produttore bianco per il controllo della sua musica. Mentre la band attende nella claustrofobica sala prove dello studio, l’ambizioso trombettista Levee (Chadwick Boseman) sprona i suoi colleghi musicisti in un’esplosione di storie che rivelano verità che cambieranno per sempre il corso delle loro vite. Adattato dall’opera teatrale di August Wilson, due volte vincitore del Premio Pulitzer, Ma Rainey’s Black Bottom celebra il potere di trasformazione del blues e degli artisti che rifiutano di lasciare che i pregiudizi della società dettino il loro valore.”