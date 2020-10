AMD Ryzen 5000: le CPU sono apparse su SiSoftware

A quanto pare, non smettono di apparire in rete nuovi benchmark che riportano le capacità delle attesissime CPU AMD Ryzen 5000 in azione. Questa volta, i processori sono apparsi all’interno del databse di SiSoftware.

C’era da aspettarselo, ma ovviamente il miglioramento è significativo portato dalle AMD Ryzen 5000. Di seguito, vi riportiamo i cambiamenti messi in lista dal noto magazine del mondo tech KitGuru: