Cyberpunk 2077 sarà disponibile al lancio su GeForce Now

Dopo avervi rivelato che Cyberpunk 2077 ha raggiunto la fase Gold, in molti giocatori aspettano con ansia l’ingresso dell’opera sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia nella giornata del 19 novembre 2020. A proposito di Cloud Gaming, CD Projekt RED svela alcune informazioni decisamente interessanti che riguardano la piattaforma GeForce Now.

Ebbene, l’azienda polacca fa sapere che Cyberpunk 2077 sarà reperibile all’interno del catalogo offerto dalla piattaforma a partire dal 19 novembre. Infine, NVIDIA ha caricato in rete un trailer dedicato a GeForce Now, confermando l’arrivo del prodotto tanto atteso. Insomma, oltre a Google Stadia, anche tale piattaforma cloud gaming riceverà l’opera videoludica in contemporanea su PC, Xbox One e PlayStation 4.