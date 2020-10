Destiny 2 Oltre la Luce: il raid sarà disponibile dal 21 settembre

Bungie sta attualmente concentrando gli ultimi sforzi per pubblicare per tempo l’espansione Oltre la luce dedicata a Destiny 2, che sarà disponibile a partire dal 10 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia, mentre per PlayStation 5 e Xbox Series X, i giocatori dovranno aspettare fino all’8 dicembre, dove l’attesa sarà estremamente ripagata poiché potranno vantare una serie di vantaggi tecnici su entrambe le console next-gen.

Ebbene, come al solito, l’azienda darà modo ai giocatori di progredire in vicinanza del nuovo Raid, ma questa volta, i Guardiani dovranno aspettare più tempo del previsto per cimentarsi nell’attività da 6 giocatori. Infatti, l’incursione sarà disponibile a partire dalla giornata del 21 novembre alle ore 19:00 italiane. Questo vorrà dire che il Raid sarà ancora più difficile da portare a termine, in quanto, con ogni probabilità, richiederà un livello potere decisamente alto.