Rainbow Six Siege arriverà sull’Xbox Game Pass

Dopo un post su Twitter abbastanza sospetto da Microsoft, il colosso Redmond ha finalmente tolto i veli del mistero per quanto riguarda l’ingresso di Rainbow Six Siege sull’Xbox Game Pass, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, l’azienda ha confermato che lo shooter competitivo targato Ubisoft entrerà ufficialmente nel servizio, dando modo agli iscritti di provarlo senza ulteriori costi aggiuntivi.

Ecco alcuni dettagli sulla produzione:

Con una fiorente scena professionale Esports e una comunità di oltre 60 milioni di giocatori registrati, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege mette i giocatori nel bel mezzo di un’esperienza multiplayer frenetica e in continua evoluzione, basata sulla selezione di operatori unici.

Utilizzando il giusto mix di tattiche e distruzione, le squadre di Rainbow Six ingaggiano i loro nemici in assedi, dove entrambe le parti hanno a disposizione abilità e gadget esclusivi. I difensori si preparano trasformando gli ambienti intorno a loro in roccaforti moderne, mentre gli attaccanti usano i droni da ricognizione per ottenere informazioni per pianificare attentamente il loro assalto. La creatività e la competizione sono al centro di questo gioco. Con l’accesso a decine di operatori, fai l’eroe e scegli esattamente come vuoi affrontare ogni sfida che incontri. Attraverso l’aggiunta costante di nuovi operatori e mappe che aggiungono alla profondità sia della strategia che del combattimento, l’imprevedibilità di ogni round di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege stabilisce un nuovo standard per l’intensità e la competizione nel gioco.

Il titolo sarà disponibile sull’Xbox Game Pass a partire dal 22 ottobre su Xbox One e Android.