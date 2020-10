Hyrule Warriors L’era della Calamità: ecco il terzo trailer sui ricordi ritrovati

Oggi Nintendo e Koei Tecmo hanno rilasciato un nuovo trailer del prossimo prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero Hyrule Warriors L’era della Calamità.

Il trailer (la terza parte di Ricordi ritrovati) mostra “l’Hyrule che conosci, in una storia tutta nuova”, con personaggi familiari, sorprese nascoste e nuovi modi di usare i poteri di Sheikah. La settimana scorsa era stata pubblicata la seconda parte di Ricordi ritrovati, mentre precedentemente la prima parte.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Hyrule Warriors L’era della Calamità sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 20 novembre.

Qui la descrizione del gioco attraverso il Nintendo e-shop: