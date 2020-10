Cyberpunk 2077: collaborazione con Run The Jewels

Anche se c’erano dei dubbi che Cyberpunk 2077 sarebbe effettivamente stato realizzato entro il 2020, sembra ormai che sia tutto pronto per il lancio del gioco il mese prossimo. Sembra inoltre che CD Projekt RED stia cercando di organizzare un grande evento, e le previsioni parlano già di enormi vendite solo per la fine dell’anno. Non c’è da meravigliarsi che il gioco abbia ricevuto così tante promozioni mainstream, la più grande delle quali risulta senza dubbio essere l’inclusione di Keanu Reeves. Ma sembra esserci ancora di più in arrivo, soprattutto sul fronte musicale.

Il gioco riceverà infatti un video musicale che sarà realizzato dal famoso gruppo rap Run the Jewels. Potete vederne una piccola anteprima qui sotto, così come il duo che parla del progetto. Sarà presentato in anteprima nell’ambito dell’Adult Swim Festival 2020, che quest’anno sarà un evento digitale.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 Novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, con una versione Stadia e GeForce Now. L’Adult Swim Festival si svolgerà dal 13 al 14 novembre.