Star Trek Discovery è stato rinnovato per la quarta stagione

Secondo The Hollywood Reporter, Star Trek Discovery è stato rinnovato per una quarta stagione il giorno dopo l’uscita della sua terza stagione su Netflix. La produzione della quarta stagione dovrebbe riprendere il 2 novembre con Alex Kurtzman e Michelle Paradise che continueranno a fungere da co-showrunner per la nuova stagione.

Star Trek Discovery parla dei viaggi della Flotta Stellare nelle loro missioni alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, e un ufficiale della Flotta Stellare che deve imparare che per capire veramente tutte le nozioni aliene, devi prima capire te stesso. Durante il finale della prima stagione, la Discovery ha finalmente incontrato la U.S.S Enterprise.

Nella seconda stagione, Michael Burnham e l’equipaggio della Discovery sono stati costretti a portare la nave nel lontano futuro per tenerla fuori dalle mani di un’IA letale. All’interno di questa sequenza sono passati oltre 900 anni. Cleveland “Book” Booker (David Ajala) viene presentato come contrabbandiere, e il suo primo incontro con Michael mette in pericolo entrambe le loro vite.

Dopo aver fatto il salto nel finale della seconda stagione, la terza stagione trova l’equipaggio della U.S.S. Discovery che esce dal tunnel spaziale e si reca in un futuro sconosciuto lontano dalla casa che conoscevano una volta. Ora, vivendo in un tempo pieno di incertezze, l’equipaggio della U.S.S. Discovery insieme all’aiuto di alcuni nuovi amici, deve combattere insieme per riconquistare un futuro pieno di speranza.

Star Trek Discovery è interpretato da Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz e David Ajala. Kurtzman e Paradise sono co-showrunner e produttori esecutivi con Heather Kadin, Jenny Lumet, Frank Siracusa, John Weber, Olatunde Osunsanmi, Rod Roddenberry e Trevor Roth. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Le prime due stagioni di Star Trek Discovery sono disponibili già da adesso per lo streaming su Netflix, mentre la terza viene pubblicata settimanalmente a partire dallo scorso 16 ottobre.