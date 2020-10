Michael B. Jordan produrrà un film ispirato a Static Shock

Dopo aver inizialmente annunciato il progetto durante il DC FanDome ad agosto, il film Static Shock della DC e della Warner Bros. è diventato ora uno dei titoli più chiacchierati, poiché secondo The Hollywood Reporter il candidato all’Emmy Michael B. Jordan (Just Mercy) ha firmato per produrre il progetto. Questo è quanto ha detto in una dichiarazione:

“Sono orgoglioso di far parte della costruzione di un nuovo universo incentrato sui supereroi neri; la nostra comunità se lo merita. Outlier Society si impegna a dare vita a diversi contenuti di fumetti su tutte le piattaforme e siamo entusiasti di collaborare con Reggie e Warner Bros in questo primo passo.”

Jordan, che produrrà tramite il suo banner Outlier Society, si unisce al candidato agli Emmy, agli Oscar e ai Golden Globe Reginald Hudlin nel progetto, che in precedenza aveva annunciato il suo sviluppo in studio ad agosto. Outlier Society sarà il principale responsabile creativo del film con Michael B. Jordan, grande fan dei fumetti, che avrà l’opportunità di aiutare a sviluppare un franchise potenzialmente multipiattaforma attorno al suo supereroe DC Comics preferito.

Static ha fatto il suo debutto nell’omonimo fumetto nel 1993 dall’ormai defunto Milestone Comics, un editore fondato da scrittori e artisti neri che cercarono di creare uno spazio più inclusivo. In seguito Static ha ottenuto una maggiore celebrità attraverso la serie animata Static Shock, in cui il protagonista è stato doppiato da Phil LaMarr (Samurai Jack) e ha seguito la storia dell’adolescente che si trasforma in un supereroe dopo essere stato esposto ad uno strano gas, e alla fine si è fatto strada nella linea principale della DC Comics nel 2008.

Oltre ad annunciare lo sviluppo del film all’evento, Hudlin ha rivelato al DC FanDome che l’editore di fumetti avrebbe rilanciato Milestone con lui ora partner dell’etichetta, dichiarando inoltre che sta sviluppando un nuovo fumetto Static Shock in versione digitale che debutterà nel febbraio 2021, così come una graphic novel di Hudlin con disegni di Kyle Baker, di cui però non è stata fissata una data di uscita.