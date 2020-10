XIII Remake: la versione Nintendo Switch slitta al 2021

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato un nuovo trailer riguardante le armi che saranno disponibili in XIII Remake. In quella stessa news vi avevamo fatto sapere che era segnata la data per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma non quella per Switch. In un tweet pubblicato poco fa da Microids, (che pubblicizza sempre il trailer sulle armi) viene infatti confermato che la versione per la console Nintendo sarà disponibile dal 2021 (ma non c’è ancora una data ufficiale).

Le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One saranno invece disponibili dal 10 novembre. Vi ricordiamo che il remake in questione è sul gioco uscito originariamente nel 2003 su PlayStation 2, Xbox, Game Cube, Game Boy Advance e PC.

XIII unveils its fighting gear in a new Good old weapons trailer! 💥

Available on November 10th on PlayStation 4, Xbox One and PC. The game will release on Nintendo Switch in 2021. https://t.co/VfNR2fOciD — Microids (@Microids_off) October 19, 2020

Queste le caratteristiche di XIII Remake attraverso la pagina Steam: