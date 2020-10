Classifica UK: FIFA 21 è ancora in testa

Anche se non ci sono state, durante l’ultima settimana, nuove uscite nel comparto videoludico, GameIndustry ha pubblicato comunque la classifica UK, che riporta le vendite di videogiochi nel Regno Unito. Infatti, come sottolineato nel report, l’Amazon Prime Day che si è appena celebrato ha portato a un’impennata nelle vendite delle copie fisiche di molti titoli di recente uscita.

Poche sorprese in testa alla classifica, dove rimane saldo FIFA 21, ultimo capitolo della celebre saga sportiva di Electronic Arts, che proprio in prima posizione aveva debuttato la scorsa settimana, nonostante il titolo stia rendendo decisamente meglio in versione digitale piuttosto che fisica. A questo punto il titolo di EA Sports è a una sola settimana dallo strappare il titolo di miglior release del 2020 ad Animal Crossing New Horizons, che è proprio il titolo che lo segue in classifica.

Animal Crossing (con il suo incremento del 44% nelle vendite) è solo uno dei ben cinque titoli esclusivi per Switch che hanno raggiunto la top 10: dietro di lui c’è Mario Kart 8 Deluxe, che fa segnare un +70%, Minecraft per Switch, con un +95% e Ring Fit Adventure che (confermando gli ottimi risultati sul mercato giapponese), ha incrementato le vendite del 79%, infine la raccolta Super Mario 3D All-Stars ha completato il successo della console di casa Nintendo.

Crollano invece titoli come Star Wars Squadrons e Crash Bandicoot 4 It’s About Time che passano dalle posizioni vicine al podio alla parte bassa della top 10. Qui potete consultare la classifica completa delle prime dieci posizioni:

FIFA 21 Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (per Switch) Ring Fit Adventure Super Mario 3D All-Stars Just Dance 2020 Star Wars Squadrons Crash Bandicoot 4 It’s About Time Grand Theft Auto 5

Siete sorpresi dalla classifica UK? Vi aspettavate questi piazzamenti?