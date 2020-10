The Sims 4: l’espansione Snowy Escape sarà svelata domani

Electronic Arts e Maxis hanno appena rivelato la nuova espansione in arrivo su The Sims 4, ovvero Snowy Escape. La copertina è stata pubblicata su Twitter, ed ulteriori informazioni arriveranno con il trailer di domani, 20 ottobre, quando qui in Italia saranno le 17:00. Il filmato potrà essere visto sul canale YouTube del gioco. Molti fan avevano capito che Snowy Escape sarebbe potuta essere una possibile aggiunta del gioco.

Lasciandovi al tweet qua sotto, in attesa delle novità di domani, vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione dell’espansione a tema Star Wars all’interno di The Sims 4, Viaggio a Batuu.