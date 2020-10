Evergate debutterà su Xbox Series X, S e One il 10 novembre

Il publisher PQube e lo sviluppatore Stone Lantern Games hanno appena annunciato che Evergate, il platformer originariamente pubblicato su Nintendo Switch il 18 agosto e successivamente su PC (tramite Steam), sbarcherà il 10 novembre anche su Xbox Series X, S e Xbox One. Supporterà, inoltre, lo Smart Delivery.

Su Xbox Series X, il titolo supporterà il 4K con 60 frame al secondo ma, al momento, rimangono sconosciuti il framerate e la risoluzione delle versioni Series S e One. Vi informiamo, infine, che Evergate è attualmente in sviluppo anche sui sistemi PlayStation con più informazioni in arrivo a breve, a detta degli sviluppatori. Vi lasciamo alla descrizione presa da Steam di Evergate e al trailer ufficiale dell’annuncio.