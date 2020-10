FaZe Clan sta rilasciando il suo film horror

FaZe Clan ha ufficialmente svelato il suo film horror. Con l’avvicinarsi del 31 ottobre, il gigante degli Esport ha finito di lavorare al proprio film horror per capitalizzare la popolarità di darsi uno spavento. FaZe Clan è già noto per eventi del genere tuttavia, un film horror negli Esport è nuovo per noi.

C’è stata una rinascita nel genere horror un tempo diffamato, con un aumento di popolarità grazie ai servizi VOD tra cui Netflix che ha portato in vita film e spettacoli acclamati come Bird Box e The Haunting of Hill House . Ora, Crimson di FaZe Clan sta strisciando fuori dalla tomba per un nuovo servizio chiamato Inviz e colpirà quella finestra cruciale di Halloween per i film dell’orrore.

Il trailer di Crimson è appena uscito prima dell’uscita del 29 ottobre. Interpretato dal più grande e brillante della giovane folla FaZe, Crimson segue Brian Awadis, alias FaZe Rug, mentre si trasferisce in una nuova casa in un quartiere apparentemente tranquillo e acquista la sua primissima villa. C’è una metamorfosi su tutto mentre FaZe Rug interpreta se stesso. Mentre le cose dovrebbero andare avanti come al solito, FaZe Rug si rende conto che la casa accanto è popolata da pagliacci inquietanti, che si stipano in una piccola macchina.