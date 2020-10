Team Vitality aggiunge Salvyyy per TFT

Salvyyy, giocatore e streamer per TFT di origine tedesca , è stato forse il giocatore europeo più impressionante dall’inizio della genesi competitiva di questo gioco. Nella sua prima stagione classificata, Salvyyy è riuscito a piazzarsi sia primo che secondo nella scala nella regione UE occidentale.

Today we are proud to enter a new field and greet a bright star in the TFT Galaxy.

Welcome @SalvyyyTFT ready to compete and win at the highest level! #VforVictory pic.twitter.com/tXpogGf47Q

— Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) October 19, 2020

Salvyyy non è solo un giocatore di ladder, tuttavia. Ha ottenuto alcuni impressionanti piazzamenti competitivi in ​​tornei come il TFT Galaxies Championship, in cui ha mancato di poco l’ultimo giorno di competizione.

Vitality si unisce ad altre importanti organizzazioni come TSM e Cloud9 nel raccogliere i migliori talenti TFT . Sebbene il gioco non abbia un enorme seguito di Esport in questo momento, le migliori organizzazioni probabilmente stanno cercando di piombare presto mentre i migliori giocatori sono ancora a buon mercato e allo stesso tempo pregano che Riot fornisca una quantità simile di sicurezza e supporto a ciò che l’azienda offre il suo gioco di punta, League of Legends .

Puoi guardare Salvyyy appena firmato sul suo stream Twitch , dove offre informazioni utili ai giocatori di tutti i livelli e continua a inseguire l’ennesimo traguardo di prima posizione di fine set.