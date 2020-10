Assassin’s Creed Valhalla: nuovo video sulle abilità di combattimento

Ubisoft ha recentemente mostrato una mole enorme di informazioni sulla sua new entry nella saga degli Assassini (entrato in fase gold pochi giorni fa), Assassin’s Creed Valhalla e non sembra intenzionata a fermarsi fino all’uscita del titolo, tra meno di un mese. In un nuovo video di IGN, il publisher francese ha approfittato per mostrare nuovo materiale riguardo le abilità di Forza Bruta presenti nel titolo.

L’attenzione verte, ovviamente, a quelle abilità mirate al combattimento brutale dell’immaginario collettivo sui Vichinghi. Tra “finisher” ad effetto, lanci di asce, scoccate d’arco, spallate e tanto combattimento corpo a corpo, il video in questione dimostra i tanti modi in cui sarà possibile combattere i nostri avversari.

Di rilievo anche la nuova occhiata all’accampamento di Eivor, dentro il quale sarà possibile trovare, previo sblocco, il Fabbro per poter migliorare il nostro equipaggiamento, le Reti da Pesca e tanto altro, tutto utile all’espansione del game design del nuovo capitolo in arrivo.

Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile tra poche settimane, esattamente il 10 novembre, per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia e PC. Arriverà su PlayStation 5 il 12 novembre.