CloudTemplar e Teddy nel nuovo spot di Wild Rift

La versione mobile di League of Legends , Wild Rift , uscirà entro la fine dell’anno e Riot Games sta già cercando di sfruttare le sue più grandi star degli Esport per creare interesse per il nuovo titolo. Durante il fine settimana, la società ha rilasciato un nuovo spot per Wild Rift che presenta i leggendari concorrenti coreani Park “Teddy” Jin-seong e Lee “CloudTemplar” Hyun-woo, così come Lee “Faker” Sang-hyeok, che è stato il volto di League of Legends competitiva dal 2013.

Riot entrerà in un mercato affollato di titoli MOBA mobili creati in modo efficace dal successo di League of Legends nell’ultimo decennio e dalla decisione di Riot di non creare una versione mobile del suo popolare titolo per PC prima d’ora. Giochi come Honor of Kings e Mobile Legends Bang Bang hanno creato solidi ecosistemi di Esport con squadre e leghe ben consolidate.

La combinazione di questo importante IP e del prestigio consolidato degli Esport potrebbe consentire a Wild Rift di fare ciò che nessun altro MOBA mobile ha fatto: costruire un ecosistema sostenibile negli Stati Uniti.