The Outer Worlds: grafica migliorata con nuovo update su Nintendo Switch

The Outer Worlds, titolo RPG della Obsidian Entertainment ben accolto dalla critica internazionale l’anno scorso, è poi approdato anche sulla console nipponica Nintendo Switch, la quale peccava di vari problemi, soprattutto grafici.

Ora però, la situazione sembra cambiata. Difatti, come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, un nuovo update sarà reso disponibile per i detentori della versione Switch e la situazione è migliorata, finalmente. La patch uscirà ufficialmente il 21 ottobre e, l’opera, godrà di uno sconto a partire dal giorno successivo.

Le novità non si fermano qui però. Come molti sanno, Epic Games ha ottenuto l’esclusività temporale di un anno ma, il 23 ottobre, l’ottimo The Outer Worlds sarà disponibile anche sulla piattaforma Valve, come potete vedere qui voi stessi. Avete sentito di un possibile secondo capitolo?

More details on what is included in the Nintendo Switch patch will be released soon, but for now, you can enjoy this image showing off some of the visual changes.

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 16, 2020