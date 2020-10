Where Cards Fall: il puzzle game arriverà su PC e Switch

Se non vedevate l’ora di un puzzle game introspettivo e a tratti misterioso, Where Cards Fall è qui proprio per voi, e ben presto, nei primi mesi del 2021 stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore The Game Band e dall’editore Snowman, il gioco sarà disponibile anche per Nintendo Switch e per PC (via Steam ed Epic Games Store).

Inizialmente lanciato a settembre per dispositivi iOS e tvOS attraverso Apple Arcade, Where Cards Fall è un gioco che ci permette di costruire dei castelli di carte, e portare dei ricordi formativi in vita. Creando dei sentiri attraverso questo spazio onirico, potremo esplorare le emozioni e le insicurezze di un adolescente delle superiori, approfondendo anche la sua esperienza.

Sam Rosenthal, fondatore e direttore creativo di The Game Band, ha dichiarato a proposito del gioco:

“Ho creato il primo prototiopo di Where Cards Fall dieci anni fa, nel mio dormitorio all’università. Questo gioco è cresciuto con me per la maggior parte dell’ultima decade, e non avrei immaginato che tanti talenti avrebbero dato una mano a portarlo in vita. Non potremmo essere più eccitati del fatto che i giocatori di Switch e PC possano vivere la nostra storia per la prima volta in assoluto”

Siete pronti a vivere un’avventura senza precedenti in questo puzzle game fuori da ogni schema? Where Cards Fall è pronto a stupirvi anche su Switch e su PC, a partire dal 2021.