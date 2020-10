Ghost of Tsushima Legends è ora disponibile

Sucker Punch ha fatto di sicuro un enorme lavoro su Ghost of Tsushima e, non solo per quanto riguarda il titolo, ma anche sul DLC di cui scriviamo quest’oggi. Legends, questo il nome del contenuto aggiuntivo completamente gratuito, è disponibile da oggi per tutti i possessori del gioco completo.

Permetterà ai giocatori di scegliere tra quattro classi che si distinguono per il tipo di combattimento. Sul PlayStation Blog sono state rilasciate delle info su come sopravvivere alla nuova modalità messa su da Sucker Punch.

Il contenuto prende luogo in contesti sicuramente meno storici e realistici rispetto al gioco base, portandovi al cospetto di entità demoniache. Vi saranno missioni per due giocatori, le quali sono più basate sulla storia e, in più, una modalità sopravvivenza per quattro giocatori. In un futuro abbastanza vicino, verrà rilasciato anche un raid, sempre per quattro.

Non finisce qui però. Da oggi, per gli amanti del single player, Ghost of Tsushima consentirà di rigiocare l’intera avventura in modalità Nuovo Gioco+. Ciò aggiunge un nuovo cavallo, nuovi Charms e un nuovo mercante con più possibilità di personalizzazione (che richiederà, però, una nuova valuta per poter comprare). Qui sotto, vi elenchiamo i punti fondamentali per rimanere vivi nel nuovo contenuto ora disponibile.