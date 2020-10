Jujutsu Kaisen: il creatore del manga loda l’anime

Si sapeva da tempo che Jujutsu Kaisen, l’adattamento anime del manga di Gege Akutami, sarebbe stato uno dei pezzi forti dell’autunno 2020 dell’animazione nipponica, e la serie, iniziata nei primi giorni di ottobre, sta rispondendo ottimamente alle attese. Così tanto che Akutami stesso ha deciso di condividere con i fan le sue impressioni sui primi episodi della serie animata.

E sono impressioni decisamente positive: stando infatti alle dichiarazioni del mangaka il lavoro sta procedendo meravigliosamente e l’autore non ha avuto che parole di ringraziamento per il team che sta procedendo all’adattamento della sua opera:

“L’anime di Jujutsu Kaisen! Tutto sta andando liscio e sono davvero impressionato dal team. Non potrò mai ringraziarli abbastanza!”



L’anime sta tenendo fede alla reputazione che lo voleva come erede designato dei grandi anime shonen di questa generazione, che stanno ormai volgendo al termine (basti pensare a opere come L’attacco dei giganti, giunte ormai al loro ultimo atto). Nessuno stupore quindi di fronte ai commenti entusiastici non solo di Akutami, ma dei fan, che stanno gradendo davvero molto questa trasposizione animata. E del resto, grazie alla regia di Sunghoo Park (reduce dal trionfo estivo di The God of High School), si può dire che Jujutsu Kaisen fosse sostanzialmente un successo annunciato.

Con 24 episodi previsti nella prima stagione (di cui tre già andati in onda), possiamo essere sicuri che questo anime abbia ancora moltissimo da mostrarci! Vi ricordiamo che l’anime di Jujutsu Kaisen può essere seguito su Crunchyroll, che lo trasmette in streaming in contemporanea con il Giappone.