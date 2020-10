Demon Slayer Mugen Train: ecco le date di lancio!

Uscito in Giappone lo scorso venerdì 16 ottobre, Demon Slayer Mugen Train si sta rivelando un successo senza precedenti nella storia dell’animazione giapponese. Il film ispirato al popolarissimo manga di Koyoharu Gotoge è diventato il film con la più ampia distribuzione nelle sale giapponesi, spingendo anche i cinema nipponici a rinunciare alle limitazioni dei posti introdotte dall’inizio della pandemia da Covid-19.

La risposta del pubblico è stata entusiastica: nel suo primo finesettimana in sala Demon Slayer Mugen Train ha incassato oltre 44 milioni di dollari, una cifra pazzesca per un anime, diventando, tra l’altro, il film con il maggiore incasso al mondo durante questo weekend. Un successo senza precedenti in patria, che ha portato tutti gli appassionati a chiedersi quando, finalmente, il film sarà disponibile a livello mondiale.

Proprio per rispondere a questa domanda la produzione ha fornito una lista delle date di rilascio internazionali (rapidamente rimbalzata su Reddit) che fornisce ai fan qualche informazione in più su quanto debbano ancora aspettare.

Singapore: 7 novembre

Malaysia: 5 dicembre

Indonesia: gennaio 2021

Filippine: gennaio 2021

Vietnam: 19 novembre

Myanmar: 5 dicembre

Brunei: 4 febbraio 2021

Cina: 2020 (data sconosciuta)

Taiwan: 31 ottobre

Macao: novembre

Thailandia: novembre

USA: inizio 2021

Canada: inizio 2021

Come potete notare si tratta, nella maggior parte dei casi, di date vaghe, e questo è dovuto anche all’incertezza causata dalla pandemia che continua a regnare sul mondo del cinema. Gran parte delle produzioni cinematografiche previste per il 2020 sono infatti state spostate al nuovo anno, e questo causerà, con tutta probabilità, una sovrabbondanza di titoli nei primi mesi del 2021. Grazie all’indeterminatezza di queste date la produzione di Demon Slayer Mugen Train si garantisce un certo margine di manovra nella scelta della data d’uscita del film.

E per quanto riguarda l’Italia? Anche il nostro paese fa parte della lista condivisa dalla produzione del film, ma per quanto ci riguarda c’è solo un frustrante “coming soon“. Dovremo quindi aspettare ancora per sapere quando sarà possibile vedere il film, dal momento che la produzione non ha rilasciato dichiarazioni nemmeno su un possibile rilascio in streaming.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.